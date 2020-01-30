武漢肺炎重挫台股696點 恐慌賣壓勝過貿易戰

（中央社記者潘智義台北30日電）受武漢肺炎疫情擴大衝擊，台股今天開紅盤引爆恐慌性賣盤，指數重挫696.97點，創下史上單日最大跌點，跌勢勝過2018年10月美中貿易戰及2000年3月的網路泡沫化。法人認為，只要疫情不再擴大，以跌止跌，一週後有機會反彈。

台股今天大跌696.97點，創歷史最大單日跌點，也是最慘烈的紅盤日。上市公司有198家跌停、上櫃公司也有160家跌停。

台灣證券交易所統計，除今天台股大跌696.97點外，史上第2大跌點為2018年10月11日重挫660.72點，主要受美中貿易戰及公債殖利率飆升影響；第3大是2000年3月13日大跌617.65點，主因是網路泡沫化。

1990年受到停徵證所稅、卻將證交稅從千分之1.5提高至千分之6的影響，造就了史上第4、5、6、7、10大的跌點，其中第4大跌點是1990年4月7日612.45點、第5大是1990年2月26日的572.03點。

其他如第8大跌點是受美國10年期公債殖利率飆升影響，第9是雷曼兄弟次級房貸引發的全球金融風暴。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股今天大跌主因市場擔心武漢肺炎疫情，恐慌性的賣壓出籠，有點近似急性呼吸道症候群（SARS）時走勢，即便疫情過後台股仍低檔弱勢整理，短時間不易大幅反彈。

他認為，若武漢肺炎疫情有效控制，不再擴大，則台股可望低檔整理，逐步釋放賣壓；若疫情無法控制，在台灣出現群聚感染，則指數還有再重挫可能，就如同SARS在台出現群聚感染、和平醫院封院，台股又出現新一波跌勢一般。

他說，年前高持股投資人不妨減碼，低持股投資人則不需過度擔心，若要低接，可以買官股券商護盤，或壽險、外資青睞的標的。

第一金投顧董事長陳奕光表示，因武漢肺炎疫情擴大，對金融市場的衝擊超乎預期，造成今天台股出現賣壓，出現多殺多的局面，但一次性大跌比分多次下跌好，畢竟成交量近3000億元，還是有人承接。

陳奕光指出，台股因中國大陸股市今天休市，法人調節以中、港、台股市為標的指數股票型基金，在缺乏陸股可賣的情況下，只能選擇先賣台股，台股跌勢原來不該這麼重。

他說，若疫情受到控制，因第1季既有備庫存需求，加上因疫情停工影響，備庫存力道勢必加強，待疫情結束後，台股將有機會出現報復性反彈。

他分析，從技術面來看，台股可望在一週之後反彈跌點的1/2；待疫情全面解除，再出現報復性反彈。若以SARS經驗來看，武漢肺炎疫情控制約1、2週，股市領先反應，因此一週之後台股還是有機會反彈。（編輯：張良知）1090130