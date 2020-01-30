多家電源廠湖北設廠 視疫情發展彈性調配人力

（中央社記者韓婷婷台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，迫使大陸廠區延後開工，包括台達電、光寶科、康舒等在湖北設廠或分公司的電源廠均將視開工後返工及疫情發展狀況，彈性調配人力及產線因應。

廠區位於湖北仙桃市的康舒表示，該廠目前無確診病例，仙桃廠的產能占集團總產能約15%至20%間，由於因應春節長假，早在春節前就提前趕工出很多貨給客戶，大部分都已進到客戶倉庫，這段期間還有庫存可以因應。

另外，部分員工為少數民族沒有春節回鄉問題，因此部分產線持續加班運作，目前廠區內員工的物資及吃住都沒有問題，也針對外地回來的員工增闢一棟宿舍進行隔離，加強防疫措施。

後續產能調配上，康舒表示，將視疫情發展隨時進行調整，屆時將看返工狀況及材料進貨的情形進一步評估，如果出現工與料無法到位情形，將以東莞、台灣及菲律賓廠區支應，目前影響不大。

光寶科表示，主要生產據點為華東常州與華南廣州，湖北咸寧廠為變壓器廠，主要是自給自足的廠區，可彈性調度其他區域工廠的產能予以因應。有過去SARS經驗，大陸廠區已在年前就啟動完整防疫措施，台幹及當地員工也不進工廠，均以視訊開會溝通。

光寶科表示，大陸延後開工，客戶將先行以庫存支應，由於大陸春節本來就有提前拉庫存，只是目前最重要的是疫情發展，如果能穩定讓供應鏈慢慢恢復，對整體的影響不會太大。所幸原本1至2月原本就是產業淡季，稼動率本來就低，如果第1季受到壓抑，也許第2季需求就增強。目前評估對公司整體財務業務尚無重大影響，後續疫情發展是最大關鍵。

台達電也表示，武漢分公司研發與業務人員共約150人，目前均無受到感染，武漢分公司預計將自2月14日起復工。惟因疫情尚未控制，各項規定仍處於變動狀態，未來會依更新規定，彈性調整相關措施。

關於營運方面，台達電表示，1月份為正常年假，營運狀況與原先預期相似；2月因新型冠狀病毒疫情爆發，中國大陸各廠區最快要到2月10日才能恢復生產，產能與相關供應鏈都會受到影響。惟各廠區將優先配合法規及地方防疫狀況，機動調整人力，期能將影響降至最低。（編輯：張均懋）1090130