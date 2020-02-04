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開高走高 台股大漲201點

最新更新：2020/02/04 14:01
台股4日開盤上漲，大盤指數漲逾200點，一路狂拉上11500點，半年線11287點暫告守穩。中央社記者林俊耀攝　109年2月4日
台股4日開盤上漲，大盤指數漲逾200點，一路狂拉上11500點，半年線11287點暫告守穩。中央社記者林俊耀攝　109年2月4日

（中央社台北4日電）台北股市今天開高走高，收盤漲201點，為11555.92點，漲幅1.77%，成交金額新台幣1597億元。

加權指數開盤為11399.46點，盤中最高11581.36點，最低11393.03點；不含金融股指數9757.48點，漲178.32點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.54%、食品股漲0.56%、塑化股漲0.86%、紡織股漲0.94%、機電股漲2.29%、造紙股漲1.09%、營建股漲0.69%、金融股漲1.21%。

委買張數1418萬3379張，委賣張數777萬9424張，成交張數570萬2375張。

收盤時上漲765家，下跌120家，持平70家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、群創、友達、富邦VIX、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為恆大、首利、康那香、宏洲、亞力。

跌幅前5名個股為富邦上証反1、花仙子、元大滬深300反1、南六、東明-KY。1090204

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