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看好台灣投資環境 和和機械投資10億蓋新廠

最新更新：2020/02/04 14:31
看好台灣投資環境，建廠已有40年的和和機械公司董事長林志遠（左）4日表示，將斥資新台幣10億元在南崗工業區建置新廠，預計2022年底完工投產。圖右為和和機械執行總經理羅嘉宇。中央社記者郝雪卿攝 109年2月4日
看好台灣投資環境，建廠已有40年的和和機械公司董事長林志遠（左）4日表示，將斥資新台幣10億元在南崗工業區建置新廠，預計2022年底完工投產。圖右為和和機械執行總經理羅嘉宇。中央社記者郝雪卿攝 109年2月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）看好台灣投資環境，建廠已有40年的和和機械公司董事長林志遠今天表示，將斥資新台幣10億元在南崗工業區建置新廠，預計2022年底完工投產，在光電產品線中增加生力軍。

營運總部位於台中精密機械園區的和和機械，在台灣及中國江蘇省都有設廠，林志遠接受記者訪問時表示，受到中美貿易衝突影響，台灣機械業去年全年產值衰退16%，和和機械卻連續5年營業成長，去年營業額近20億元，比前年成長14%，今年的業績預估可以再成長10%以上。

和和機械以切管機生產製造起家，至今已有40年歷史，執行總經理羅嘉宇表示，和和機械是一家金屬圓鋸機及彎管機公司，產業規模是全球第二大。

羅嘉宇指出，公司產品從手動單機到自動化連線系統，現在更進步到機械可以智慧運算最佳切割方式、建議最少廢料製程、無人化操作及跨國遠端監控等，從勞力密集的傳統機械提升到智慧自動化領域。

雖然是從事傳統機械業，羅嘉宇表示，公司於2007年開始就跨足光電產業，是全球第一家切入3D光纖雷射切管機的專業領域公司，最近更與歐洲技術合作雷射切割機，決定投資10億元在南崗工業區建置新廠，預計2022年底完工投產。

林志遠在投入產品研發之際，更重視員工的福利，他說，在台中精密機械園區打造3棟7層花園樓房的員工宿舍，從1房到3房的格局都有，並以低於市價5到8成的價格，租或售給員工。營運總部內還設有挑高的歐式咖啡廳及運動中心讓員工可以放鬆身心。（編輯：黃世雅）1090204

和和機械以切管機生產製造起家，至今已有40年歷史，營運總部位於台中精密機械園區，內部設有挑高的歐式咖啡廳讓員工可以放鬆。中央社記者郝雪卿攝 109年2月4日
和和機械以切管機生產製造起家，至今已有40年歷史，營運總部位於台中精密機械園區，內部設有挑高的歐式咖啡廳讓員工可以放鬆。中央社記者郝雪卿攝 109年2月4日
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