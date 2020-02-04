防疫概念股兩樣情 花仙子跌停鎖死漲幅快吐光

（中央社記者潘羿菁台北4日電）防疫概念股兩樣情，恆大、康那香與毛寶今天股價震盪，終場攻高拉上漲停板，成交量創歷史新高，不過花仙子慘跌停，幾乎要把開紅盤以來漲幅吐回。

值得注意的是，恆大、康那香、毛寶與南六等防疫概念族群，今天都爆出歷史成交量，又以康那香成交量6.96萬張為最多，法人認為，上述個股近日累計漲幅高，帶動市場對於個股看法分歧，獲利了結賣壓與資金追捧多空交戰讓量能擴大。

受到武漢肺炎疫情影響，台股封關前毛寶、南六與花仙子等不織布與清潔用品族群股價率先反應，在資金追捧之下持續攀高，截至目前恆大、康那香與南六股價累計漲幅逾4成。

恆大、康那香今天早盤攻漲停後，儘管一度受到賣壓調節打開漲停板，午盤過後再度攻頂亮出漲停燈號，終場股價分別鎖在29.7元、19.25元，其中，恆大股價更是創下10年新高紀錄。

不過今天遭到減碼的防疫概念股包括花仙子、南六等。昨天漲停的花仙子，今天受到賣壓調節開盤重挫，接近10點更是打入跌停板，失守90元大關，股價鎖在87.6元，為連續4支紅K棒後首見長黑K棒，幾乎將封關後開紅盤漲勢全數吐光。

南六股價同樣重挫，終場下跌14元，收在180.5元，跌幅7.2%。（編輯：鄭雪文）1090204