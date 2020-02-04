降價見效 都更分回宅永德言葉標脫9戶

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）降價見效，財政部國產署今天標售都更分回宅，其中永德言葉此次二度降價，標售底價平均降低5%，吸引多組買家投標，列標17戶，最終標脫9戶，溢價率介於0.06%至3.89%之間。

國產署去年12月17日公告標售51戶都更分回房地，分別來自6個建案，包括永德言葉17戶、耕曦9戶、明日博17戶、萬喆5戶、碧湖君鄰2戶及忠泰鳳磐1戶，除永德言葉17戶住宅標售底價降低5%，以及耕曦其中4戶店面底價降價13%外，其餘均維持先前標售價格。

已二度降價的永德言葉，此次列標17戶、標脫9戶，溢價率在0.06%至3.89%之間，成績亮眼，剩餘8戶預計將在2月底再次公告招標。相對，耕曦4戶店面雖已降價，但仍無人投標，再次流標，不過耕曦有1戶住宅此次在未降價狀態下仍順利標脫，溢價率為0.75%。

此外，今天標脫的還有萬喆4戶，萬喆此次共列標5戶、順利標脫4戶，其中有1戶，才比標售底價多出新台幣557元就得標，另外有1戶溢價率為5.64%，溢價率為本次標售最高，以1888萬8888元得標，高出標售底價約100萬元。

至於明日博此次公告標售17戶，最終仍全數流標，將與永德言葉剩餘的8戶、碧湖君鄰2戶、耕曦8戶、萬喆1戶、忠泰鳳磐1戶，以及首次列標的「昇陽文薈」6戶，一同在2月底公告標售，合計共43戶，預計3月下旬開標。（編輯：林興盟）1090204