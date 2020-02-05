瑞昱去年每股賺13.36元創新高 今年持續成長

（中央社記者張建中新竹5日電）網通晶片廠瑞昱去年營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣13.36元。展望未來，瑞昱表示，今年第1季展望審慎正向，全年營運可望持續成長。

瑞昱下午召開法人說明會，因武漢肺炎疫情延燒，瑞昱這次法說會首度由現場改為網路直播進行，由副總經理黃依瑋說明去年第4季營運結果與今年營運展望。

黃依瑋表示，在網通產品需求強勁，及客戶農曆年前備貨帶動，去年第4季營收達166.85億元，季增4%，改寫歷史新高紀錄。

受惠有利產品組合，瑞昱第4季毛利率攀高至43.9%，較第3季拉升1個百分點，營業利益17.9億元，季增7%，業外受匯兌損失影響，稅後淨利16.43億元，反較第3季減少14.5%，每股純益3.23元。

瑞昱去年營收與獲利同創歷史新高，營收達607.44億元，年增32.6%，毛利率43.8%，稅後淨利67.9億元，年增56.1%，每股純益13.36元。

展望今年，黃依瑋表示，1月客戶需求依然相當穩定，營收53.9億元，月減2.2%、年增15.6%，對第1季展望審慎正向。

黃依瑋說，目前客戶訂單並沒有顯著變化，不過，過年期間武漢肺炎疫情升溫，疫情對整個終端需求與供應鏈影響，要等中國客戶10日復工後才能進一步確認。

瑞昱在中國員工約1000人，主要集中深圳與蘇州，目前依規定還在家裡，尚未復工，黃依瑋表示，台灣總公司已恢復營運，與中國員工密切聯繫，重要案子持續進行，並沒有無法控制情況。

黃依瑋表示，今年公司整體營運可望持續成長，藍牙、無線網路、網路攝影機與電視系統單晶片將是主要成長動能。（編輯：張均懋）1090205