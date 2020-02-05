友達收購凌華股權 盼建立智慧物聯生態系夥伴

（中央社記者潘智義台北5日電）面板廠友達光電財務長曾煜智今天晚間宣布，董事會決議公開收購工業電腦廠凌華科技5%至30%股權，希望建立工商智慧物聯生態系的策略夥伴關係。

友達看好5G、人工智慧（AI）市場，盼與凌華科技合作，共同開拓利基型產品，友達此次規劃以新台幣37億元為上限，公開收購凌華科技股權，希望未來至少取得一席董事席次。

友達今天董事會通過將以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，以今天收盤價47.05元換算，收購溢價率為21.1%。

友達說，提出此次公開收購案，未來將取得凌華一席董事席次，已與凌華董事長劉鈞取得共識。

雖然友達生產高附加價值面板營收占比已達5成，但曾煜智在台灣證券交易所重大訊息記者會指出，友達公開收購凌華股權並非尋找面板下游出海口，因為相對電視、筆電、手機等商用市場，凌華生產工控電腦採用面板用量明顯小很多。

他說，凌華已是友達客戶，之所以和凌華策略聯盟，主要還是希望整合雙方優勢，鎖定利基市場，可望共同掌握多元領域客戶，從自動化到智能化的數位轉型需求。從上游面板設計，到下游工控電腦發展出一條龍的營運模式，讓雙方的客戶成為共同客戶。

他說，凌華是工業與商業應用的面板領導廠商，擁有覆蓋全球龐大完整的工業與商用客戶群，近年基於滿足客戶一站式購足需求，積極推動價值延伸策略，希望逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）。

友達評估，凌華作為全球工業電腦領導廠商，在工業與商業應用的許多垂直場域，均已展現領先市場的邊緣運算（edge computing）相關產品技術與解決方案的競爭力。在既有工業電腦的基礎上，凌華面對客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。

友達規劃，此次公開收購凌華股權，將以每股新台幣57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股。公開收購期間將自2020年2月7日至2020年3月12日。預定最高收購數量為凌華普通股6524萬9177股，約當凌華已發行普通股股份總數30%），最低收購數量為1087萬4863股，約當凌華已發行普通股股份總數5%，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購條件即告成就。（編輯：張均懋）1090205