友達擬公開收購 凌華直奔漲停

（中央社記者潘智義台北6日電）面板大廠友達光電昨天晚間宣布，將公開收購工業電腦廠凌華股權5%至30%。台北股市今天開盤後，凌華直奔51.7元漲停價，友達則來到11.3元，小漲0.2元。

友達昨天董事會通過將以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，以昨天收盤價47.05元換算，收購溢價率為21.1%；友達希望未來至少取得一席凌華董事席次。

友達表示，看好5G、人工智慧（AI）市場，盼與凌華科技合作，共同開拓利基型產品。

友達解釋，公開收購凌華股權並非尋找面板下游出海口，因為相對電視、筆電、手機等商用市場，凌華生產工控電腦，採用面板用量明顯小很多。

友達強調，和凌華策略聯盟，主要還是希望整合彼此優勢，鎖定利基市場，從自動化到智能化的數位轉型需求。從上游面板設計，到下游工控電腦發展出一條龍的營運模式，讓雙方的客戶成為共同客戶。

另外，友達做為工業與商業應用的面板領導廠商，擁有覆蓋全球龐大完整的工業與商用客戶群。近幾年基於滿足客戶一站式購足需求，積極推動價值延伸策略，希望逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）。

凌華做為全球工業電腦領導廠商，在工業與商業應用的許多垂直場域，均已展現領先市場的邊緣運算（edge computing）相關的產品技術與解決方案的競爭力。

在既有工業電腦的基礎上，凌華面對客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。雙方締結策略夥伴將可望促成優勢互補，希望共同掌握多元領域客戶，從自動化到智能化的數位轉型需求。（編輯：楊凱翔）1090206