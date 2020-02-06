武漢肺炎恐延遲補貨行情 台塑憂衝擊更勝SARS

（中央社記者潘羿菁台北6日電）台塑四寶1月總營收呈現兩位數衰退，展望未來，4家公司均擔憂武漢肺炎疫情拖累回補庫存時機點，台塑、南亞與台化預期本季營收將低於前季，台塑董事長林健男更憂心這波疫情影響程度勝於SARS。

台塑四寶今天公布1月總營收新台幣1169.3億元，年減15.3%，不過較去年12月略成長0.1%，對於後市觀察，林健男表示，農曆年前已感受客戶回補庫存意願提升，讓公司期待春節過後有一波補貨行情，未料，武漢肺炎疫情擴大，中國大陸工廠開工時間延長，客戶需求銳減，卡車運輸也受到疫情限制，同時，國際油價因為疫情影響提弱不振，導致塑化行情走跌。

由於疫情尚未明顯好轉，台塑聚丙烯廠考慮到庫存問題，已經減產15%，整體預估，第1季營收將比去年第4季衰退。

林健男比較武漢肺炎與SARS影響，他認為，2003年SARS爆發時，當年台塑寧波廠區為建廠期，疫情受到控制後，下半年塑化行情反轉向上，也讓台塑整體影響輕微。

此外，SARS期間為中國大陸經濟起飛階段，占全球GDP比重僅4.3%，如今其占比達到16.3%，以經濟規模來看，當前中國GDP已達14.4兆美元，為2003年的8.5倍，擔憂武漢肺炎疫情對台塑影響，更甚於SARS帶來的負面衝擊。

南亞董事長吳嘉昭說，大陸各地區陸續實施封城，人員與運輸受阻不利交運，2月營收數字端看開工後狀況有所變化，但是目前已保守看待2月營收，恐怕將比1月衰退或持平，包括電子材料、乙二醇與聚酯等事業部門均看淡。

不過他強調，南亞生產據點分散，且積極開拓大陸以外市場，可因應客戶需求，自不同廠區出貨，分散營運風險。

台化副董事長洪福源表示，由於大陸各地有許多城市嚴格封管，儘管公司生產皆順暢，但受限於運輸問題與客戶延後開工，純對苯二甲酸（PTA）、聚苯乙烯（PS）等稍有降載生產，受到疫情影響，估計2月營收與1月持平，但是首季營收恐低於去年第4季。

洪福源進一步說，一旦疫情趨緩，行情與需求是否會快速復甦，「不能說沒機會」，3月將邁入傳統旺季，也會觀察轉單效應，把握越南廠與台灣廠商機。

至於國際油價走勢，台塑化總經理曹明認為，短線油價將偏弱，中國油品需求可能從每日1360萬桶，一口氣減少300萬桶，讓全球原油供給過剩，可以看到熱錢持續拋售油市多頭部位，目前因為武漢疫情，若持續擴大，油價仍有下測機會。（編輯：趙蔚蘭）1090206