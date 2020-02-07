中菲行元月營收年減15.5% 農曆春節工作天數減少

（中央社記者潘羿菁台北7日電）上櫃物流航運業者中菲行公告元月營收新台幣13.15億元，年減15.5%，也較上個月衰退12.7%，因受到農曆春節工作天數減少影響。展望未來，中菲行表示，中國武漢肺炎疫情對物流運輸限制影響仍有待評估。

按照5大區域別觀察，中國與香港地區占中菲行集團比重42.7%為最大，該區域元月營收為5.61億元，年減24.2%，主要是農曆春節干擾，去年與今年春節落在不同月份，基期不同讓年減幅度擴大。

其次為美洲區域比重27.2%，營收3.58億元，較去年同期衰退12.5%。第3為亞太其他地區比重19.1%，營收2.51億元，年成長1.3%，為5大區域唯一年成長。

台灣比重8%排第4，營收1.06億元，年減10.8%，同樣受到放假天數較長影響，位居第5為歐洲比重3%，營收僅3900萬元，年減3.1%。

中菲行表示，雖然武漢肺炎疫情讓中國各地城市有不同程度管制，但是公司很早就建置增值訊息系統Web3.0雲端物流平台，整合內部及上下游供應鏈管理，對外提供數位化訊息流整合，不用進辦公室也能向客戶報價，讓整體物流服務順暢。

現階段中國大陸生產重鎮包括江蘇、浙江、福建與湖北等地尚未開工，加上物流運輸受限，中菲行認為，後續疫情對實際物流運輸的影響仍有待評估。（編輯：楊玫寧）1090207