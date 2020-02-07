流感疫苗挹注 國光1月營收衝歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北7日電）國光生技因台灣公費四價流感疫苗集中出貨，繼去年12月營收創下新高後，1月營收續創歷史新高，來到新台幣3.57億元，月增30.37%，年成長高達2588.44%。

國光生技表示，目前充填產線產能已達滿載，第2條充填線預計將於2021年第3季啟用，可望帶動充填總產能擴大至目前產能的4倍，第2條充填產線啟用後可望帶動營運及營收起飛。

另外，考量台灣長期需求及外銷商機，國光生已宣布啟動「全方位生技廠區」計畫，將新建符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計2023年投入生產，同時也將啟動新的細胞培養廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於2022年及2023年逐步完成。

國光生表示，針對武漢肺炎疫情日趨嚴重，於1個月前即成立專案小組對「新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）」的疫苗開發進行研究，希望在最短的時間內完成開發，以配合國家防疫視同作戰，政府民間一條心的防疫政策。

國光指出，過去幾年中，全球各地就接連出現過伊波拉（Ebola）、茲卡（ZIKA）、中東呼吸綜合症（MERS）以及目前被命名為「2019-nCoV」的新型冠狀病毒（武漢肺炎）等多宗大規模疫情。迄今為止，武漢肺炎已感染數萬人，並導致數百人死亡。

值得觀察的是，這次新型冠狀病毒疫苗的研發工作，在新病毒確認之後短短數小時就開始了，與過去截然不同。一旦有了病毒的基因序列密碼，就有助世界各地的科學家以最快的速度確定病毒的起源、病毒的變異、疫情發生的過程，以及如何對人類產生保護等訊息，未來要在發現新病毒的第一時間就能開始疫苗的研發工作。

法人分析，雖然此次武漢肺炎疫情恐怕沒有辦法對國光生技的營運在短時間產生立即性的效益，但國光生技已是歐盟及美國認證的人用疫苗製造廠，在這次突然的公衛事件發生後，有助提升產業重要性。（編輯：張均懋）1090207