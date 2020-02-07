汰舊換新補助縮水 電動機車1月銷量暴跌

（中央社記者韓婷婷台北7日電）各縣市對電動機車補助辦法陸續公告，目前已有8縣市公告，電動機車汰舊換新補助大縮水，讓買氣也跟著縮手，其中Gogoro在1月的掛牌數僅1487輛，與12月的2萬2750輛相較暴跌逾9成。

根據最新資料顯示，目前共計8個縣市已經公告最新辦法，針對新購車者，包括台北市、彰化縣、屏東縣3個縣市不再補助購買電動機車；而補助調降最多者為花蓮縣，補助金額對半砍，降幅達50%，其次是桃園市，降幅也有40%、台南市則減少20%。台中市及嘉義市則維持不變。

至於「汰舊換新」補助選購電動機車，也大多較去年縮水，其中彰化對電動機車補助降幅高達85%，8個已經公告的縣市，只有屏東維持去年水準，其餘7個縣市紛紛大幅下修補助電動機車的預算政策。恐怕今年電動機車要維持去年的強勁成長動能具有不小的挑戰。

Gogoro今年1月掛牌數僅1487輛，較去年12月的2萬2750輛暴跌逾90%，主要受到市場預期今年政策補助將縮水，不少消費者趕在年底前購車，推動去年底掀起一波換購潮外，今年部分消費者也在等待最新的補助方案出爐，買氣轉趨觀望。

2019年台灣二輪車總掛牌數為90萬2302輛，其中電動機車總掛牌數16萬8544輛，市占率為18.7%，比起2018年成長107%，創造從2015年起每年銷量幾近翻倍成長的速度成長。其中Gogoro是最大的動能，2019銷售就囊括14萬5678輛，年增105%，在電動機車占比86.4%，在整體機車市場占比16%。

光陽工業（KYMCO）表示，政府補助大縮水，相對影響民眾購買意願，今年受到補助短縮以及遲遲未公告補助辦法，1月電動車市場市占率大幅滑落至4.5%。

KYMCO執行長柯俊斌以歐洲機車市場為例指出，過往義大利的補助辦法，導致市場扭曲及提前購買，對生產廠商、銷售通路、消費者都是不正常的狀況，無法正常營運，所以回歸「市場機制」，才是產業長期發展的良性途徑。（編輯：趙蔚蘭）1090207