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武漢肺炎疫情蔓延 聯發科中華電遠傳取消MWC參展

最新更新：2020/02/11 17:37

（中央社記者張建中、吳家豪台北11日電）武漢肺炎疫情蔓延，美國亞馬遜、韓國LG電子等國際大廠陸續宣布將缺席今年的全球行動通訊大會（MWC）。台灣手機晶片廠聯發科及電信業者中華電信、遠傳電信今天也跟進，宣布取消MWC展期活動。

電信業年度盛事全球行動通訊大會（MWC），即將於2月24日至27日在西班牙巴塞隆納登場，聯發科原訂由總經理陳冠州帶隊參加，發表5G相關新技術。

聯發科今天表示，一直密切注意武漢肺炎疫情發展，經內部審慎評估後，考量員工及客戶夥伴們的健康，決定不參與這屆全球行動通訊大會，將透過其他方式分享在5G最新技術上的突破成果。

另外，電信業者中華電信、遠傳電信也跟進宣布，考量到員工、客戶及合作夥伴的健康與安全，經過評估與討論後，也決定退出今年MWC參展。

隨著武漢肺炎疫情擴大，已有美國亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、韓國LG電子、瑞典愛立信（Ericsson）、日本NTT DoCoMo及索尼（Sony）等多家大廠，均決定退出今年的全球行動通訊大會。（編輯：林孟汝/張良知）1090211

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