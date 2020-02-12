光寶科技前進中南美 鎖定3大產業自動化商機

（中央社記者韓婷婷台北12日電）隨著工業4.0於拉丁美洲開展、當地製造業飛快發展，光寶科技除了前進墨西哥參展推新品外，工業自動化事業部更鎖定紡織、製鞋、汽車製造3大產業，搶賺智慧製造商機。

光寶科技表示，長期在中、南美洲深耕汽車照明、路燈與戶外照明，2年前擴張墨西哥工廠、增加產能規模，實現服務全球客戶的承諾。為了因應中南美洲龐大工控市場，光寶科技已在11日前進2020墨西哥國際製造工業展（EXPO Manufactura 2020），展出最新伺服系統ISA-8E與變頻器系列EVO 8000S產品。

光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，今年持續擴張經銷商網絡，繼2019年成功切入美國市場，並接連布局印度、土耳其、阿根廷、巴西地區後，希望進一步深耕中南美洲。

鄭智峰表示，看好中南美洲製造業飛快發展，光寶工業自動化鎖定紡織、製鞋、汽車製造3大產業的商機，期待中南美洲區域發展，帶動整體工控事業的營運成長。展望未來，鄭智峰也期待北美客戶將光寶墨西哥作為對接北美的中繼站，透過直接自墨西哥運送產品，加快商品運送時間，靈活應對客戶需求。（編輯：楊凱翔）1090212