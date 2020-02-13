武漢肺炎疫情延燒日圓不升反貶 專家揭3大原因

武漢肺炎疫情延燒，經濟活動也受到影響，不過具有避險性質的日圓不升反貶。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北13日電）武漢肺炎疫情延燒，經濟活動也受到影響，不過具有避險性質的日圓不升反貶，富邦金控首席經濟學家羅瑋直指3大原因，如市場預期疫情影響有限、各國央行必要時會持續維持寬鬆貨幣政策等。

中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

儘管國內外智庫均認定2019年冠狀病毒疾病是影響今年經濟前景的重大不確定性，也預期中國經濟將大受影響，進而牽連其他經濟體表現，不過有避險性質的日圓並未步步高升，近期日圓走勢偏弱，日圓兌美元目前在109元附近波動，今早一度貶破110元。

羅瑋分析，2019年冠狀病毒疾病的影響仍持續，但日圓不升反貶，主要有3大原因，一是疫情集中中國，其他如美國等主要經濟體，並未發生加速擴散的情況，因此市場人士認為不至於造成重大衝擊，二是各國央行必要時，料將持續寬鬆貨幣政策。

第三，2019年冠狀病毒疾病導致中國經濟活動停滯，汽車、鋼鐵、傳統石化等產業都受到較大衝擊，歐洲經濟連帶受傷，如今歐元跌勢持續，美元相對走強，而美元偏強，不利日圓升值。

羅瑋也說，美國經濟情勢穩健，美股更續寫新高紀錄，使得市場避險情緒下降，日圓隨之走弱。

若觀察最新台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價也持續下探，今天來到0.2764元，為近3周的低位；以新台幣5萬元來兌換，和2月3日相對高點0.2821元相比，今天的匯價可多換得3655日圓，哈日族換匯更為划算。

匯銀人士指出，台灣經濟基本面佳，加上市場恐慌情緒降溫，資金持續流進台灣，均帶動新台幣維持偏升格局，日圓匯價因而續探低點。

不過世界衛生組織（WHO）日前表示，疫情未到巔峰，羅瑋提醒，「市場現在有點過度樂觀」，疫情帶來的衝擊可能未全部顯現，金融市場還是要有警覺心。（編輯：鄭雪文）1090213