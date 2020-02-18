武漢肺炎延燒 法人：推動宅經濟快速壯大

（中央社記者韓婷婷台北18日電）中國受到武漢肺炎的影響，不少企業宣布在家辦公，或是實施軟封城，法人認為，疫情讓原本規模已經很大的中國宅經濟，因為這次疫情使用率更加上升，推動這股新經濟模式快速壯大。

武漢肺炎在春節期間蔓延亞洲，為落實防疫，中國一線城市實施出入管控，股市延後開市，許多企業也宣布在家辦公。為減少外出機會，近期包含雲端服務、外送、網購、線上遊戲等宅經濟使用頻率大增。

中信中國50指數股票型基金經理人葉松炫表示，為防止武漢肺炎的傳染，包含阿里巴巴、騰訊等中國龍頭企業多採取在家辦公，這讓中國原本就成熟發展的宅經濟越發蓬勃。他舉例，像是提供雲端會議服務的阿里釘釘、微信辦公、騰訊會議；或是使用者接近4億人的網路外賣龍頭美團點評、因生鮮商品消費需求增加帶動電商平台業績，甚至是線上遊戲平台等，都因為目前的防疫措施，使用更為頻繁，業績成長可期。

葉松炫指出，因應雲端會議的使用率大增，騰訊會議自1月29日起，每天平均擴增1.5萬台雲端設備，短短8天擴增的設備已超過10萬台，葉松炫預期，疫情退燒後，民眾將維持使用宅經濟相關服務的習慣，相關企業表現有望持續成長。

另外，根據調查機構Sensor Tower的數據，一月份全球手遊排行榜前2名的遊戲均被騰訊包辦。他預期，在減少外出的情況下，視訊與遊戲的下載量將會增加，對5G的需求也將提高，相關的中國科技企業值得長期關注。

凱基投顧則指出，武漢肺炎疫情對經濟的衝擊將大於2003年的SARS，因今日中國的經濟規模已達17年前SARS當年的4倍，且各國政府因應疫情擴散而對中國進行鎖國措施，並減少對中國的旅運規模下，中國的消費市場以及供應鏈也一定程度出現停擺。

凱基投顧認為，金融市場對武漢肺炎利空已相當程度反映，未來只要疫情能夠在1季內控制住，在5G來臨與美中達成貿易協議下，全球整體經濟今年仍將維持在原先預估的復甦軌道上，並將帶動整體製造業邁入成長。（編輯：張均懋）1090218