太極能源獲中科院專利授權 碳化矽晶圓第4季量產

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）太陽能廠太極能源今天與國家中山科學研究院簽約，取得碳化矽（SiC）專利授權，跨足第3代半導體碳化矽領域，執行長謝明凱表示，希望第4季進入量產階段。

太極能源下午與中科院共同召開「碳化矽專利授權發布會」，謝明凱與中科院材料暨光電研究所長程一誠，在太極能源董事長謝清福及中科院副院長葛平亞的見證下，簽署碳化矽專利授權合作開發合約。

太極能源營運長謝銘勳表示，會選擇碳化矽做為新事業，主要是考量碳化矽是更高效節能的產品應用材料，在高壓功率元件和高頻通訊元件應用市場將有高成長潛力，並具高技術門檻。

透過取得中科院的專利授權，將有助加速太極能源在碳化矽的發展，謝銘勳說，有信心在短時間內突破技術瓶頸，將直接以市場主流的6吋晶圓切入，初期將以高壓功率元件應用市場為主。

謝銘勳指出，太極能源2019年已購置5條產線，預計今年再增購10台長晶設備。謝明凱補充表示，希望第4季進入量產階段。

葛平亞說，碳化矽是化合物半導體產業的火車頭，期待太極能源承接中科院專利後能加速發展，讓化合物半導體產業在台灣落地生根。

太極能源既有的太陽能電池產品生產基地已全部集中在越南廠，並以美國市場為主。今年1月公司營運順利好轉，稅後淨利新台幣1600萬元，年增201%，每股純益0.08元。（編輯：郭萍英）1090219