台翰賣廠獲利補 股價一度漲停創近10月新高

（中央社記者韓婷婷台北20日電）塑膠射出廠台翰精密科技董事會決議處分位於五股區的閒置廠房，預計處分利益約新台幣2.13億元，約可貢獻EPS 2.5元，激勵今天股價一度亮燈漲停，創下近10個月來新高價。

台翰近來在生產重鎮位於東南亞、庫藏股加上賣廠獲利進補等利多訊息陸續加持下，股價逆勢走高，今天受惠賣廠獲利進補消息激勵，一度衝上漲停價16.6元，創2019年4月以來近10個月新高價，量能同步明顯放大。

台翰自2007年起逐步將生產基地，移往東南亞市場深耕布局，接單生產基地重心已逐步往菲律賓、越南2個廠區集中，主要提供模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」的客製化服務。

隨著產能稼動率穩步提升，台翰表示，越南廠已持續貢獻台翰穩定的獲利基礎，菲律賓廠也在生產效能優化的效益逐步顯現下，自2019年第3季開始營運順利由虧轉盈，為公司整體營運帶來正向的挹注。

展望2020年，台翰表示，第1季為印表機、事務機傳統淡季，大陸疫情的確影響部分客戶的拉貨力道，但由於9成的產能位於東南亞地區，因此，生產效能並無受到重大影響。台翰的菲律賓二期新廠已於去年第4季完成擴充，已有部分企業積極洽談合作的可能性，期待新客戶、新訂單的加入，為未來營運增添新一波的成長動能。

台翰1月合併營收新台幣1.62億元，月減13.21%，年減26.51%。

台翰於12日董事會決議實施庫藏股，預定於2月13日到4月10日間買回4000張自家股票，買回區間價格在10.35元到22.55元間。（編輯：楊凱翔）1090220