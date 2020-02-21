聯詠AMOLED需求恐放緩 外資降評下修目標價

（中央社記者吳家豪台北21日電）亞系外資表示，面板驅動IC廠聯詠（3034）受到面板廠產能恢復進度不如預期的影響，2020年AMOLED面板驅動IC需求恐放緩，下修今明年獲利，降評至持有，目標價下修到新台幣200元。

聯詠股價今天下跌3元開出，盤中最低來到202元、跌幅逾3%，成交張數超過5800張。

亞系外資發布研究報告分析，聯詠近期股價上漲的利多之一來自AMOLED（有機發光二極體）面板驅動IC出貨增加，主要受惠中國面板廠增加AMOLED面板供貨，以及更多5G智慧型手機採用AMOLED面板。

然而亞系外資發現，由於AMOLED面板產能恢復進度不如預期，可能延後面板驅動IC的庫存去化時間，恐影響聯詠獲利，將聯詠2020年AMOLED面板驅動IC出貨量從9100萬顆下修到7100萬顆。

其他事業方面，亞系外資觀察，聯詠大尺寸面板驅動IC和觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI）進度符合預期，甚至部分智慧型手機客戶可能為了節省成本，或避免AMOLED面板供貨不足而在5G新手機改採LCD面板，有助聯詠提高觸控暨顯示整合驅動IC出貨；但也因為TDDI平均單價低於AMOLED面板驅動IC，恐導致聯詠產品組合轉弱。

為反映AMOLED面板驅動IC出貨下滑風險、產品組合改變等因素，亞系外資將聯詠2020年、2021年每股盈餘預估值調降7.5%、5.3%至15.43元、16.67元，投資評等從「買進」降至「持有」，目標價從248元下修到200元。（編輯：林孟汝）1090221