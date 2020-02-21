北市居住移入熱點 內湖區去年度新增851戶居冠

（中央社記者潘羿菁台北21日電）台北市地政局統計，近三年台北市行政區域戶籍增加概況，2019年內湖區增加851戶成為移入新熱點，台灣房屋認為，內科吸納就業人口，當地有多元物件可滿足不同族群需求，帶動內湖買氣維持一定熱度。

台灣房屋根據台北市地政局彙整各行政區域戶籍移入、移出狀況，2019年內湖區增加851戶籍，打敗2018年戶籍新增王的文山區，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2019年全年內湖的買賣移轉棟數達4036棟，居台北各區冠軍，凸顯內湖房市熱度。

進一步分析內湖成為交易熱區，主要受惠內科就業人口支撐，各企業總部相繼進駐內湖，加上內湖商圈和鄰近的大直商圈，又有捷運通勤，儘管單坪價格落在新台幣62萬元，但是從一房、兩房或大坪數豪宅等均有，產品類型多元，整體綜合性條件，可滿足不同族群需求。

至於，2018年移入熱點王的文山區，在2019年新增移入戶數從1160戶下降至714戶，張旭嵐認為，文山區房價單坪約50萬元，對於在台北市購屋門檻相對於其他行政區來得容易，但是文山區的交通條件、物件狀況等，是購屋族必須綜合考量之處；因此，整體來看，文山區在2019年位居戶籍新增第二大熱點，但跟2018年自身比較，其熱度略下降。

信義區則是唯一戶數減少的行政區，比2018年少了155戶。張旭嵐指出，隨著信義計畫區蓬勃發展，信義區等於是豪宅、百貨和國際商辦的代名詞，含金量高，房價也高，頂級豪宅單價動輒兩百萬，可負擔高房價的族群相對較少；不過，信義區也有不少使用法人名義置產型購屋，帶動信義區設籍戶數不增反減。

若以總戶數來看，2019年大安區以12.16萬戶籍，成為各行政區戶籍數最多，第二為內湖區的10.95萬戶，第三名為士林區的10.81萬戶。（編輯：蘇志宗）1090221