武漢肺炎疫情延燒　亞幣全倒美元獨強

（中央社記者潘姿羽台北21日電）武漢肺炎疫情在日韓快速升溫，不只日圓避險光環失色，熱錢更是撤出亞洲股匯市，轉而追捧美元。外匯專家李其展以「強勢美元壓倒亞幣」形容當前局勢，在各國央行可能會陸續降息的市場預期下，將進一步助貶亞幣。

在國際美元走強的壓力下，近日新台幣、人民幣、日圓、韓元都出現貶勢，新台幣兌美元今天重貶1.49角，跌至近2個半月的新低；日圓兌美元摔至9個月低點後，今天匯率仍在111元附近低檔盤旋，韓元也貶破1200元。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，日本、韓國近日確診病例數持續增加，特別是日圓，原本具有避險性質，但因去年第4季經濟表現不佳，如今又被疫情陰影籠罩，避險光環黯然失色，不再受到熱錢青睞。

另一方面，羅瑋分析，美國經濟基本面相當好，吸引資金積極回流，從美元獨強、美債殖利率一路下探兩個現象，均可看出避險情緒導致資金持續流入的情形。

李其展則認為，除了避險思維，也可以從寬鬆的角度來思考；由於疫情會影響消費、衝擊供應鏈，進而傷害實體經濟，市場普遍預期各國央行將進一步降息，透過寬鬆的資金環境支撐經濟發展，此舉將導致資金抽離亞洲，帶來助貶效果。

根據當前疫情發展，羅瑋分析，美元強、亞幣弱的格局可能會延續一陣子，不過2月底、3月初是重要轉折期，因為中國2月10日開始復工，經過2至3個禮拜的潛伏期後，新增病例如果沒有大幅增加，可以確定中國疫情已經緩和，對供應鏈的衝擊降低，市場緊張情緒也會緩和下來。（編輯：林淑媛）1090221