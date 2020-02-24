韓國疫情延燒轉單可期 面板雙虎逆勢漲

（中央社記者潘智義台北24日電）武漢肺炎疫情在韓國快速擴散，衝擊投資人信心，台北股市今天盤中大跌逾160點，市場預期有轉單效應，面板雙虎友達、群創卻逆勢上漲。

友達股價盤中來到10.8元，上漲2.85%。群創來到9.07元，上漲4.01%。

武漢肺炎疫情在韓國延燒，確診病例近期激增，三星手機廠更傳出員工確診病例。法人表示，由於韓國是全球顯示面板、半導體、記憶體生產重鎮，三星、樂金兩大面板廠雖未傳出疫情，但韓國整體疫情嚴重，也為台廠帶來轉單機會。

法人指出，韓國原是全球面板最大生產基地，但中國大陸在政策扶植下，面板新廠林立，產能快速擴充，超越台灣、韓國成為全球最大面板生產地。武漢肺炎疫情來自中國湖北面板生產重鎮，疫情延燒至全球高階面板生產重鎮韓國。因此，疫情快速蔓延，台灣面板廠反而可能成為受惠者。

友達統計，今年1月營收154.9億元，較去年12月207.13億元減少25.2%，較去年同期215.33億元減少28.1%。

友達指出，今年1月包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦等大尺寸面板出貨約613萬片，較去年12月899萬片減少31.8%；中小尺寸面板出貨量逾862萬片，較去年12月1340萬片減少35.7%。

群創自結今年1月合併營收為166億元，較去年12月221億元減少24.9%，較去年同期212億元減少21.8%。群創1月大尺寸面板合併出貨量共計888萬片，較去年12月減少21.3%；中小尺寸合併出貨量共計2164萬片，較去年12月減少25.9%。

觀察法人動向，近期頻繁進出友達、群創股票，台灣證券交易所統計，外資及陸資21日賣超友達1萬零1張、賣超群創1萬237張。（編輯：楊凱翔）1090224