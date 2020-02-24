保德信人壽擬出售 中華信評列信用觀察負向

（中央社記者劉姵呈台北24日電）在台耕耘30年的保德信人壽規劃在年底出售台灣子公司，中華信評今天表示，保德信在全球集團受支持不確定性增加，因此將長期發行體信用評等「twAAA」與財務實力評等列入信用觀察負向狀態。

中華信評今天發布新聞稿指出，美商保德信金融集團可能會對台灣子公司的策略重要程度與股權結構進行重新評估，將提高保德信人壽信用結構的不確定性。

中華信評表示，保德信人壽為美商保德信金融集團中的高度策略性成員，不過若母集團重新評估國際經營策略，且包括可能出售台灣子公司的計畫，則保德信人壽能否繼續維持原本在集團中具有的策略重要程度，則面臨不確定性。

中華信評表示，就保德信人壽集團地位調整後可能造成的潛在影響進行分析評估後，解除評等的信用觀察狀態，但其母集團未來是否還會繼續支持保德信人壽的態度，將成為後續關注重要因素之一。

若中華信評評估後認為保德信集團退出台灣市場的可能性提高，進而削弱了保德信人壽符合母集團策略發展需要的程度，則中華信評表示，可能會進一步將保德信人壽的評等向下調降1個或更多個評等級距。

反之，若中華信評評估後認為保德信人壽將可繼續獲得來自母集團及時且持續提供的支持，且保德信在母集團中的成員地位，仍維持在中華信評認定的高度策略性等級，才會進一步確認保德信人壽的評等。（編輯：黃國倫）1090224