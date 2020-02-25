中租1月每股稅後賺0.98元 應收帳款穩定成長

（中央社記者潘智義台北25日電）應收帳款穩定成長，中租-KY今天公布1月自結合併稅後純益新台幣約13億元，較去年同期11.53億元成長約13%，每股稅後純益（EPS）為0.98元。

中租-KY指出，合併獲利持續較去年同期成長，主因整體業績成長，帶動應收帳款淨額穩定累積，且成本費用率較去年同期略降，合併獲利也較去年12月增加。

合併營收方面，日前公告1月自結合併營收為約47億元，較去年同期45億元成長約4%，若還原去年中國大陸銷貨收入認列方式推算，1月合併營收為53億元，年增18%，1月營收及獲利持續維持成長。

中租指出，2020年將延續多元利基市場，運用差異化創造高價值，並在利基市場的策略下落實數位化，精進另類徵信，衝刺消金潛在市場。同時，與策略夥伴合作，於印尼首都雅加達合資設立一家租賃公司，東協市場累計已進入6國。

中租加速國際化布局，除將於印尼新設立租賃公司，並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地，增設營業據點。

另外，中租2019年全年自結合併稅後純益為154.7億元，較2018年全年138.92億元成長16%，全年每股稅後純益11.65元，連續兩年賺逾一個股本。（編輯：趙蔚蘭）1090225