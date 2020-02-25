網路電商新經濟崛起 TiEA籲制定國家級戰略

（中央社記者吳家豪台北25日電）武漢肺炎疫情升溫，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）呼籲國內各行各業利用防疫期間加速數位轉型，也期盼政府盡快針對網路暨電子商務新經濟型態制定國家級戰略。

為掌握武漢肺炎疫情對產業影響，TiEA於2月中旬對近200個會員公司進行問卷調查，會員中認為疫情對營運無影響者占13%，有影響者占52%，影響巨大者占35%；但疫情對網路暨電子商務產業帶來的影響，依應用領域與商業模式不同而各有好壞。

TiEA會員中的電子商務業者訂單數持續飆高，反映於已上市櫃業者的股價，今年以來富邦媒已大漲逾25%，網家也上漲逾20%。至於TiEA會員中的網路服務業者，以電玩資訊站巴哈姆特為例，今年以來網頁瀏覽量成長近20%、訪客數成長近50%。

不過，TiEA的調查也顯示，電信業者台灣大哥大在電商、遊戲、影音等業務皆受惠於宅經濟，但若疫情加劇，恐影響需與民眾面對面接觸的門市工作。偏向內容媒體性質的親子天下與數位時代則表示，實體通路不振、實體活動遞延、客戶對廣告預算態度轉為保守觀望等，皆是今年營運上的巨大挑戰。

根據TiEA的調查結果，會員普遍認為在經過這次疫情之後，台灣政府、企業與民眾將進一步認知到網路暨電子商務產業的重要性。除了零售整體交易額由實體轉向網路的趨勢更明顯之外，資訊傳遞的管道也已經無法離開網路。

TiEA理事長陳建弘表示，2003年SARS來襲時，實體活動與實體商店立刻感受到人潮萎縮的嚴厲考驗，疫情強迫人們思考網路與電子商務的可能性；而今網路暨電子商務業者已發展出更多的模式與工具，例如即時通訊、視訊會議、雲端儲存、開放資料、協作平台等，可支持企業在武漢肺炎疫情的變局中，讓員工以在家工作的方式繼續營運。

陳建弘強調，網路電商適應度愈高的企業與民眾，應變力就愈強，疫情毫無疑問地將加快產業向新經濟轉移。

目前政府已提出紓困和振興措施來因應疫情，但陳建弘認為，這些措施固然是短期救急辦法，卻並非長遠解決方案，應該把應變疫情的預算用來鼓勵業者積極投入體質轉型計畫，發展基於數字、虛實融合與無人化的生產、經營與服務方式，才是根本之道。

陳建弘說，希望政府盡快將網路暨電子商務產業定位為國家級關鍵戰略產業，指定網路電商新經濟的政府單一窗口，並開放多元籌資管道作為產業壯大的助力。（編輯：黃國倫）1090225