宏達電成防疫受惠股 股價回神勁揚

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電VR解決方案搭上防疫需求，加上今年確定要推出5G手機，有望搶攻首波換機潮，激勵今天股價回神，在台股大盤走弱下，逆勢勁揚逾5.5%。

武漢肺炎疫情蔓延拖累全球股市，美國股市24日狂洩千里後昨天繼續大跌，亞洲股市今天跟進下挫，台股尾盤下跌逾百點。

由於宏達電日前宣布推出VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync，用戶可通過虛擬實境技術進行虛擬實境會議，成為防疫受惠股，今天股價回神，高點至36.85元，漲幅逾5.5%，成交量達1.2萬張。

宏達電指出，VIVE Sync已提供beta測試版，預計今年第3季正式推出，有望搶攻VR遠端辦公、教育等商機。

此外，近幾年來，智慧機市場競爭激烈如紅海，宏達電去年退出旗艦機戰局，僅以中階機應戰，宏達電執行長梅特爾（YvesMaitre）明確表示，宏達電將在今年推出5G手機，但並未指出是中階還是旗艦機，不過這已意味著HTC仍希望在智慧機市場占有一席之地。

有消息指出，宏達電的5G手機將定位中高市場，若疫情未影響供應鏈，有望在今年7月底前推出，將能搶攻首波換機潮；但消息未獲官方證實。

宏達電並看好今年對VR產業來說是「對的時間」，宏達電會持續增加投資和專案布局，看好整體虛擬實境市場將有50%的成長，主要來自關鍵的B2B企業領域，同時今年也會有更完整的VR產品線。（編輯：郭無患）1090226