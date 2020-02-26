光寶科去年每股賺4.03元創3年高 殖利率逾7%

（中央社記者韓婷婷台北26日電）光寶科技今天法說會公布去年每股盈餘4.03元，年增18%，創3年來新高，董事會決議每股配發3.2元現金股息，以今天收盤價43.45元估算，殖利率約7.36%。

光寶科2019年全球合併總營收新台幣1779.54億元，受惠於精實聚焦有成，產品設計與組合優化，全年毛利率和營業利潤率攀升至15.4%及5.3%，分別較前年增加2.3個百分點及1.7個百分點。營業淨利93.5億元，年增25%；稅後淨利93.8億元，年增18%，每股稅後盈餘（EPS）4.03元，年增18%，創下3年來新高。當季淨現金部位約372億元。

光寶科表示，2019年受惠於雲端運算、LED光電產品與5G、人工智慧及物聯網（AIOT）等主要營運部門與市場應用占總營收超過3成，獲利貢獻占比逾4成。

其中第4季營收441.55億元，季減8%、年減13%，來自於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G+AIOT以及遊戲機等市場需求成長，推動毛利率來到16.2%，與上季持平，年增2.8個百分點；營益率5.8%，年增2.1個百分點；稅後純益24.07億元，年減5%，每股純益1.03元。

觀察各事業部第4季表現，光電部門第4季營收占比為17%；其中，光電部門LED元件受惠於5G、人工智慧及物聯網（AIOT）等應用需求帶動，營收同比持續增長。資訊產品部門占整體營收70%，雲端運算、網通設備電源管理系統與伺服器機殼，以及AI智慧居家設備電源產品需求穩定。鍵盤、滑鼠等電腦週邊產品市占率持續提升。此外，儲存裝置部門占總營收8%。

展望第1季，光寶科指出，因新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來新的不確定性，正積極應變、機動調度產能因應全球客戶需求，期望能在最短時間回復整體穩健營運。

在配息政策上，光寶科表示，反映獲利能力提升、營運活動所產生豐沛的自由現金流，維持歷年來持續高配息政策，董事會通過每股配發3.2元現金股利，配息率79%、現金殖利率近7.36%。（編輯：張均懋）1090226