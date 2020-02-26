中石化砸4.6億買三晃大甲廠 打造特化一貫化

（中央社記者潘羿菁台北26日電）己內醯胺大廠中石化今天公告取得三晃位於台中大甲廠房、土地與設備，總計購入金額約新台幣4.65億元；中石化表示，為加速布局特用化學，將切入下游生產領域，打造特化一貫化優勢。

中石化接手三晃大甲廠房設備後，未來將生產無鹵阻燃劑，目前擬與三晃洽談後續製程技術合作。

中石化主力生產上游化纖原料，包括CPL（己內醯胺）與丙烯腈（AN），受到中國大陸石化廠崛起影響，大宗化纖原料毛利遭到壓縮，成為中石化近年主要挑戰與壓力，因此內部就決定轉往特用化學領域布局。

中石化3年前成功試產CPL衍生物鄰苯基苯酚（OPP），年產能2000噸，由於OPP下游應用範圍廣泛，包括面板背光模組所需溶劑、阻燃劑、蔬果保鮮防霉用的殺菌劑以及抗氧化劑等，為高附加價值產品，目前國內OPP均由進口為主。

中石化表示，公司原本想就近客戶，切入下游領域，接近市場更有助於銷售；三晃原是中石化OPP潛在客戶，雙方在接洽過後，決定由中石化接手三晃大甲廠房土地設備，再與三晃討論後續生產技術合作，給予中石化技術指導。

中石化接手三晃大甲廠房設備後，未來鎖定生產無鹵阻燃劑製造，看好5G商機，帶動相關設備需求暢旺，對於阻燃劑同步增溫，中石化掌握原料一路做成成品，產品毛利有望墊高，目前期盼今年上半年試產成品。

三晃起家於油墨、油漆生產，1977年多元布局增加生產表面處理劑、接著劑，1988年投入熱可塑性彈性體；目前特用化學營收占比為6成、熱可塑彈性體為1成多。

攤開三晃財報數字，公司獲利連2年衰退，營運表現不如預期，2018年僅賺1600餘萬元，年減77%，2019年前3季稅後淨利為236萬元，年減幅度高達69%，每股稅後淨利0.01元。（編輯：張均懋）1090226