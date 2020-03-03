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電感受惠5G拉貨單價提升 順絡和奇力新吃補

最新更新：2020/03/03 11:44

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）電感元件持續受惠5G應用拉貨，法人指出，新型01005電感元件可望隨5G應用普及快速滲透，提升電感平均單價，中國順絡電子和台灣奇力新集團可望吃補。

觀察5G應用對被動元件電感需求趨勢，中國法人報告指出，由於通訊頻段不斷增加，對於濾波需求也大幅增加，電感用量大幅成長。

智慧型手機等行動終端裝置可應用的空間越來越小，對電感小型化的要求越來越高，法人預計最新型的01005電感元件，可望隨著5G普及而快速滲透，並提升電感平均單價。

報告指出，小尺寸的0201型號電感產品已成為順絡電子主要產品，01005產品也進入量產階段。

在奇力新部分，法人指出小型一體成型電感（Molding Choke）市場持續短缺，奇力新集團約80%電感產能布局越南廠，產能稼動率維持高檔，因應中國品牌手機在印度製造需求。

法人預估今年奇力新將擴充電感產品月設備產能到9億顆，其中小型規格產品擴充1億顆，大型規格產品擴充2000萬顆。目前小型電感產品月設備產能約5億顆，其他電感產品月設備產能約2.8億顆。

從全球電感元件市場來看，法人表示，TDK-EPC、村田製作所（Murata）、奇力新集團列位前3大，奇力新集團市占率達到13%，TDK-EPC市占率約20%，村田製作所約15%，排名第4的太陽誘電（Taiyo Yuden）市占率約12%，中國順絡電子占比約8%排名第5。（編輯：張均懋）1090303

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