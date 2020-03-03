美股大漲激勵台股走高 終場漲157點

（中央社記者潘羿菁台北3日電）美股大漲逾千點，刺激台股反彈走勢，一度漲逾200點，不過尾盤賣壓出籠，終場上漲157.26點，法人認為，市場預期各國將祭出寬鬆貨幣政策，帶動股市走揚，不過本週進入2月營收公布期，將是台股壓力測試點。

台股今天開盤拉高，盤中遇5日均線面臨反壓，隨後買盤力道進駐，一舉突破來到最高11390點，尾盤賣壓出籠，終場加權指數收在11327.72點、上漲157.26點、漲幅1.41%，成交值新台幣1616.25億元。集中市場8大類股全數走揚，機電族群早盤漲勢最高，接近午盤時造紙族群接棒上漲。

蘋概股表現不俗，台積電順利收復5日均線，尾盤收在317.5元，漲幅2.09%。大立光開高走高，一度上漲逾200元，終場收在4580元，漲幅4.57%。嘉聯益漲勢同樣凌厲，股價攻頂站上年線，收在33.5元，漲幅5.02%。金像電拉漲停，收盤為17.05元。

印刷電路板族群的瀚宇博攻上漲停板鎖在40.4元；楠梓電漲幅逾6%，收復5日均線收盤34.7元。

至於市場同樣關注的鴻海下午舉行法說會，股價上漲1.8元，重回年線收在81元。

造紙族群走揚，又以正隆漲幅3.64%為最高，股價收在24.2元；永豐餘股價收在13.75元，上漲幅度1.48%。

日盛投顧總經理鐘國忠認為，現階段市場預期各國祭出寬鬆貨幣政策救市，預期心理推升股市走高，不過目前即將進入2月營收公布期，受到中國大陸延遲復工影響，預計各家公司2月營收全面衰退，問題在於衰退幅度，若衰退幅度逾4成，恐怕會下修，2月營收成為台股上漲的不確定因素。（編輯：張均懋）1090303