王品餐飲創業賽 工程師和鵝農第3代都參戰

（中央社記者江明晏台北3日電）王品為有餐飲夢想的創業家打造創業孵化平台，初選的14隊晉級隊伍中，有三分之二已在經營品牌或店面，其中有鵝農第3代、工程師轉職等，獲選團隊將與王品成立合資公司，可獲得創業資金。

由王品集團成立的台灣第一個「餐飲天使基金」，祭出新台幣5000萬元資金，打造創業孵化平台，去年12月25日起開放報名後，參賽選手跨及兩岸、馬來西亞、瑞士、土耳其、美國等地，吸引69支隊伍、總計227人報名參賽，年齡從16歲到74歲。

王品表示，經由評選，最後挑選出14隊晉級複賽、5隊備選取，預計3月9日進行第二階段複賽，入圍隊伍需現場提案簡報及進行菜色實作，最終將遴選5組晉級決賽，並優先獲得晉級獎金新台幣1萬元。

晉級隊伍中，有三分之二的參賽隊伍已在經營自己的品牌或店面，其中還有鵝農第3代、赴新加坡展店經歷、最年輕的25歲女性創業家、工程師轉職等背景，入選品類包含台、中、日式、南洋料理，由於近年來健康意識持續高漲，打造健康飲食的概念也反映在不少隊伍的參賽提案中。

王品執行長李森斌指出，王品發現台灣很多對餐飲有著滿腔熱血的人，願意投入實踐創業夢想，但除了資金需求，還缺乏有人傳授如何降低創業失敗的風險。王品集團不只提供金援，還以過來人的身分，將26年來從創業到創立多品牌的成敗經歷，提供參賽者全方位經驗及資源、學習如何突破困境、少走些冤枉路。

王品表示，將與獲選團隊，共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股10%至90%不等，最高可獲得1000萬元的創業資金，這也是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計畫。（編輯：鄭雪文）1090303