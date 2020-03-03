2月口罩出口千萬片防花粉用為主 未影響國內供應

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）海關今天發布2月防疫物資進出口統計，一般口罩進口2353.5萬片，出口1074.9萬片；經濟部說明，出口的口罩均經過專案核准，主要為防花粉用的非醫療口罩及「外貨復出口」情形，對國內口罩供應無大影響。

武漢肺炎疫情期間，為利掌握防疫物資情形，財政部關務署每月初會單就防疫物資發布初步進出口統計，2月發佈範圍包括N95口罩、一般口罩、消毒劑成品、酒精、防疫用防護衣、防疫用塑膠衣著及附屬品、防疫用護目鏡及體溫計等8項。

其中，在一般口罩部分，2月進口2353.5萬片，月減近5成，主要與中國減少對外輸出有關；2月出口則為1074.9萬片，關務署表示，經確認都是已取得經濟部國貿局專案許可出口的案件。

為確保國內口罩用量充足，經濟部1月24日發布口罩禁令，至4月底前限制各式紡織材料製口罩出口，不過，如果業者於禁令發布前，就已收到廠商透過銀行發來的信用狀或預收貨款，且產品已完成、準備裝運出口，可來向經濟部申請專案核准出口，其餘情形則由國貿局視個案狀況，判斷是否放行。

經濟部官員解釋，2月一般口罩出口1000多萬片，其中有800多萬片在禁令發布前，就已準備裝運出口，符合專案核准條件，且實際上這些口罩並不具防疫功能，為日本廠牌、防花粉使用的口罩，從日本進口原料於台灣加工再出口日本，不屬於口罩徵用範圍。

經濟部官員說，另外190萬片為菲律賓產製口罩，準備要賣給台灣及中國，符合「外貨復出口」情況，貨品以同班機運送，飛機落地後，扣掉賣給台灣的部分，其餘復出口中國；由於口罩徵用主要是針對台灣本地產製口罩，因此給予專案放行。

此外，N95口罩，2月也出口38.3萬片，主要出口國家為英國、占比30.3%，阿根廷、占26.1%，以及德國、占比22.7%。

經濟部官員說明，專案核准出口的N95口罩，一部分屬於口罩禁令發布前、就已做好準備裝運出口的情形，因此可輸出；另外有一部分是在考量廠商個案情形後，給予專案核准放行，有幾間專門產製工業用口罩的廠商，以外銷為主，並不具備在台灣銷售的資格，因此讓其產品出口。

經濟部官員補充，這些工業口罩廠商，先前無法在台灣銷售，主因在於不以台灣為主要市場，因此從未在國內申請進行相關檢測，例如阻隔飛沫程度；但實際上，這些廠商生產的口罩品質相當良好，因此2月已輔導廠商，完成相關檢測及認證，取得在台灣銷售的資格，並定量徵用其產製的口罩，提供國內醫療院所使用。（編輯：楊凱翔）1090303