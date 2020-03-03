審計旺季不怕疫情 KPMG大規模演練在家上班

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）武漢肺炎疫情持續，適逢審計旺季，為避免疫情影響業務運作，安侯建業（KPMG台灣所）宣布，6日審計部員工將嘗試在家工作一天，實際就遠距工作進行演練，後續稅務部、顧問部也將陸續擇日演練。

KPMG台灣所主席于紀隆表示，因應武漢肺炎，在過年期間就已發布公告，禁止員工至中國大陸地區差旅，雖然會影響執行業務效率，但對員工健康和安全負責，是第一優先原則；此外，也已成立專門工作小組及危機處理小組，依據疫情狀況擬訂適當措施，維護員工及客戶安全。

KPMG台灣所執行長曾國禓指出，防疫期間也禁止員工前往第三級警告地區出差、旅遊，提醒員工盡可能使用「行動辦公室」，將工作相關的重要文件與資料電子化，如此一來，未來真需要遠端工作時，才能順利進行各項業務。

此外，曾國禓表示，6日將先安排審計部門進行遠距辦公演練，稅務及顧問部門也擇日測試，期望備援方案到位後，能夠應變任何突發狀況。

在健康照顧方面，曾國禓說，從二級旅遊警示地區回國的同仁，需依「防疫期間Work from Home 在家工作作業辦法」在家工作14天，不得進入所內或至客戶處所辦公。

曾國禓表示，面對疫情帶來的衝擊，有信心維持既有的服務品質；同時，因應疫情變化，近期預定要舉辦的讀書會，也將採線上直播方式進行，主題包括今年5月所得稅申報攻略、資金回台現況與創新思維、勞動事件法新制、109年股東會應注意事項等。（編輯：楊凱翔）1090303