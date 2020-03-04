更多編輯台推薦新聞：
沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題
國際

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題

武漢肺炎病毒出現變異 毒性變化仍是謎
生活

武漢肺炎病毒出現變異 毒性變化仍是謎

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

Fed閃電降息2碼 瑞銀：不排除下次會議再降

最新更新：2020/03/04 11:06

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）美國聯準會（Fed） 3日閃電降息2碼，瑞銀（UBS）財富管理投資總監辦公室估計，美國確診病例在未來兩週可能大增，為採取緊急行動，Fed不排除再於下次會議進一步降息。

瑞銀表示，繼澳洲及馬來西亞降息後，Fed3日也宣布緊急降息50個基點，為2008年金融海嘯以來，首次在例行貨幣政策會議之間降息，反而引發投資者對經濟前景的憂慮，美股重挫。

瑞銀分析，儘管降幅為市場所預期，但時間上讓人錯愕，美國目前武漢肺炎確診病例並不多，現階段判斷對主要經濟指標的影響言之尚早，不過，Fed跟商界一直保持密切聯繫，加上供應鏈及旅遊業確實已受到影響，借鑒其他國家的情況，疫情對美國經濟構成的風險已相當明顯。

瑞銀認為，估計美國確診病例將在未來兩週增多，且增幅可能不小，儘管美聯準會主席鮑威爾反覆強調美國經濟仍然強韌，可能會等待更多數據出爐才做行動，但經濟衰退危機一旦乍現，Fed要採取緊急行動，不排除迅速於18日、下次會議舉行時進一步降息。

瑞銀表示，預期金融市場未來將持續波動，但保持看好新興市場股票，由於低息環境將維持較長時間，因此偏好高股息的優質企業；此外，也提醒投資人要為弱美元做好準備，並可繼續視黃金為避險資產。（編輯：黃國倫）1090304

延伸閱讀
川普頻施壓降息 Fed官員稱利率現處適當區間

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報