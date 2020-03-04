美國商會：近6成企業對台經濟成長有信心

（中央社記者蘇思云台北4日電）台北市美國商會今天發布的「2020商業景氣調查」顯示，近6成受訪者對台灣未來12個月的經濟成長展現信心，35%公司預期今年將擴大攬才。

「2020商業景氣調查」是由台北市美國商會進行調查，結果顯示，跨國企業領袖對台灣未來12個月的經濟前景較去年更有信心，有59.9%受訪者對台灣2020年經濟前景具信心。其中，「非常有信心」為12.18%，「有信心」為47.72%，兩者合計比去年提高約14個百分點。

不過，武漢肺炎仍影響企業信心。疫情爆發前，企業對台灣未來一年經濟成長信心為73%，在武漢肺炎爆發後，則降為53%。

在美中貿易議題方面，台北市美國商會會長金奇偉（C.W. Chin）表示，2019年確實對商業產生不確定性。不過，今年近半數受訪者認為，美中貿易爭端迄今對台灣整體影響正面，主因為製造業台商回流，僅10.75%受訪者認為美中貿易爭端對其商業活動產生重大影響。

至於美國聯準會（Fed）昨天突然降息兩碼，金奇偉認為，對企業來說，資金成本降低是好的趨勢。

「2020商業景氣調查」調查時間為1月14日起至2月17日，受訪對象為391位台北市美國商會企業代表，問卷回收率為50.3%。

儘管疫情對產業帶來影響，但調查發現，會員對台灣未來3年的經濟展望樂觀程度更勝一籌，70.6%受訪者給予正面回應，更勝2019年的54%。（編輯：張良知）1090304