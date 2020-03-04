三星首在台推5G手機 不畏疫情拚銷量增8%

（中央社記者江明晏台北4日電）瞄準5G換機潮，台灣三星今天推出首款5G智慧機Galaxy S20旗艦系列，即使正值防疫期間，三星仍看好銷售量比前一代成長約8%，而韓國越南廠供應端雖有疫情傳出，但生產與銷售計畫目前都沒有任何變化。

全球5G市場發展可期，根據Strategy Analytics最新報告預估，2020年全球5G智慧型手機出貨量上看1.99億支。看好市場潛力，台灣三星電子今天正式宣布將推出首款5G智慧型手機Galaxy S20旗艦系列，正式插旗台灣5G手機市場。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，台灣消費者對新科技的接受度很高，三星樂觀看待5G手機市場，也預期今年5G產品將為三星帶起一波成長動能，即使正值防疫期間，仍看好S20系列今年在台銷售能比前一代成長約8%，但5G資費方案還是不確定因素，三星也正和運營商研擬無痛升級方案。

台灣三星將推出S20 Ultra、S20+、S20三款機種，將在3月20日起於各大通路上市，售價分別為新台幣4萬3900元起、3萬6900元起、3萬2900元起。

陳啟蒙觀察，因消費者手機使用型態，Galaxy S20 Ultra機型加入億級畫素、8K高畫質攝影、100X超高倍變焦功能，瞄準追求頂規、創新科技的族群，看好在台銷售占比將達45%，S20+、S20則分別為45%、10%。

此外，他表示，台灣三星在過年期間就啟動對內部的防範機制，零售端也開始加強消毒等防疫措施，目前所有上市計劃照舊，而越南廠供應端雖有疫情傳出，但生產與銷售計畫目前沒有任何變化。

而韓國S20傳出受到疫情影響首日銷售下滑，陳啟蒙澄清，韓國不是銷售不理想，而是高階S20 Ultra需求大於供給，目前正在加緊生產中。

防疫期間，台灣三星觀察到，由於通訊產業現在有許多新的商業模式，因此較不受影響，而實體門市又因為消費者重視體驗，人流波動在可接受範圍。（編輯：鄭雪文）1090304