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首頁 / 證券

順達去年每股賺5.61元 擬配息5元殖利率逾8%

最新更新：2020/03/04 21:02

（中央社記者韓婷婷台北4日電）順達科去年EPS為5.61元，創近5年新高，董事會決議配發5元股息，殖利率逾8%。順達董事長鍾聰明表示，自有資金充足加上處分土地利益認列，期望未來10年股息都不低於5元。

電池模組廠順達科今天舉行法人說明會，由於目前帳上自有資金高達新台幣45億元，且近年積極活化資產，將陸續有土地開發及銷售的利益認列入帳，鍾聰明對未來穩定配息有相當信心。

他指出，無論未來營運如何，只要未出現營運重大虧損，期許未來10年每年可以有每股不低於5元的股息水準。

順達擁有機場捷運A7站產業專用區約2萬坪的土地，其中4000坪與富宇建設合建分售住宅，土地總售價為26.3億元，今年2月底已收取土地價款15%（帳列存入保證金），預計於2023年富宇建設完工取得使用執照後認列利益，出售土地利益26億元將於2023年上半年認列。

2900坪為自建新的廠辦大樓，已於去年完工啟用；其餘土地將尋求合作開發機會，透過活化積極及新廠辦每年可貢獻約1億元的租金收入，這些收益都成為順達穩定的收入。

順達2019年合併營收177.8億元，年減1%，受惠於自動化及產品組合優化，毛利率攀升至9%，稅後盈餘8.28億元，年增29%，EPS 5.61元，為近5年來新高。董事會通過配息5元，盈餘發放率達89.12%，按今天收盤價59.9元計算，現金殖利率逾8%。

順達近幾年積極布局非IT產品，鎖定雙輪電動車電池模組、儲能及不斷電系統等相關領域，期望今年非IT產品營收比重可拉升至雙位數，3年後進一步拉升至15%至20%。

大陸廠區因武漢肺炎疫情延後復工及客戶訂單下滑影響，順達前2月合併營收13.28億元，年減42.87%，今年第1季不樂觀，在產線稼動率低下，可能出現虧損，不過大陸廠區3月復工率已達80%到90%，營運將逐步恢復正常，第2季可望回到正軌，預期今年整體營運不會比去年好。（編輯：楊玫寧）1090304

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