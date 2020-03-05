電信業固樁戰 祭優先升級5G方案

（中央社記者江明晏台北5日電）5G手機陸續登台，但今年最快7月5G才開台，為解決這段時間購機綁約民眾後續升級5G的問題，台灣之星祭出優先升級體驗5G方案，台灣大門市也傳推5G早鳥預約資費。

三星首度在台推出5G旗艦系列，5大電信業者分頭推出資費方案，但由於今年最快7月電信業者才會開通5G，這段時間購機綁約的民眾，不免擔憂後續升級5G的問題。

非蘋陣營近期將陸續在台灣推出5G手機，為解決這段期間的綁約購機民眾的疑慮，至少已有2家業者推出5G早鳥預約資費，不用擔心這時間綁約4G方案後，升級5G前還要解約申辦的問題。

台灣大哥大傳出已在門市悄悄祭出5G早鳥預約資費，月繳新台幣1399元，單辦門號、上網吃到飽、網內互打免費，網外贈送1300分鐘通話費，但5G開台後，台灣大才會正式推出5G資費，再由消費者決定升級與否。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，三星在台灣5G開台前便推出S20全系列5G手機登台搶市，為體貼消費者目前還沒有5G服務可以申辦，台灣之星提供「優先升級體驗5G」方案的資格，預購S20的用戶，都可以在未來5G開台後享有綁約期間內優先升級體驗5G。

台灣之星還表示，未來5G正式開台後，這次申辦預購用戶，可享綁約期間內優先升級體驗5G，相關升級說明屆時將公告於台灣之星官方網站，並發送簡訊通知用戶。

台灣之星以最低單價成本標得3.5GHz黃金頻段F1-F4的「魚頭位置」，共40MHz，正式取得了5G入場門票。對於各界所關注的魚頭頻段設備支援問題，也將隨著設備廠今年第2季更新版本後迎刃而解，因此，待設備到位後，台灣之星將會全力展開5G網路布建。

消息指出，其他電信公司如中華電、遠傳電信、亞太電信，也正在研擬客戶升級5G資費方案。

由於台灣首次5G競標金額衝出全球第三高，市場一般預料5G資費將居高不下，月租費應該會是新台幣千元起跳；但5大業者競爭態勢恐持續，加上行政院副院長陳其邁先前指出，5G不管在企業專頻專網或民生數據傳輸，得標者也應注意合理費用訂定，來保障消費者權益，民眾應可放心不會出現天價資費。

針對未來5G資費，遠傳電信總經理井琪先前表示，比照其他國家，5G資費都比4G有60%至100%的成長，而台灣4G本來就是全世界最便宜，如有任何人期待不增加，等於電信業要跳兩次樓，蠻不合理，所以「5G資費肯定較4G高」。（編輯：趙蔚蘭）1090305