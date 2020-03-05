6月6天超級股東會日 金管會將訂開會指引

（中央社記者劉姵呈台北5日電）股東會旺季將來臨，立委憂心恐成防疫破口。金管會今天表示，6月目前登記滿百家的已有6個營業日；金管會主委顧立雄也說，因應股東會防疫，將在4月或5月公布開會指引。

武漢肺炎疫情蔓延，中央疫情指揮中心表示，千人以上的室內、外活動應避免；6月股東會旺季將來臨，立委憂心股東會動輒超過百人、千人聚集，恐成防疫破口。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午於財委會上透露，去年有95%以上股東會，出席人數未超過200人，因應股東會防疫，今年4月或5月左右將會公布開會相關指引。

對此，金管會證期局今晚公布最新統計，2019年上市櫃公司股東會超過200人的共有10家，其中僅有1家超過千人，介於200人到千人之間則有9家。

證期局表示，今年共有1644家上市櫃加興櫃公司已確定股東會日期，僅5家還不確定日期。其中，6月目前登記滿百家的共有6個營業日，分別是6月12日、15日、16日、17日、18日、22日，仍有14個營業日未滿百家。

證期局強調，目前還有登入的空檔，換算可多再容納500多家公司登錄，所以上市櫃公司仍有空間去選擇股東會的日期。

證交法第36條規定，上市櫃公司股東會應在6月底前開完、一天不能超過百家召開股東會，且按照規定，前60天要停止過戶，並在前12個營業日公告，推算4月中旬前，上市櫃公司要確定股東會時間。

證期局表示，若有特殊個案的公司，金管會將協助在6月底前開完；若有無法在6月底前如期開完的公司，相關罰則為證交法第178條，將核處新台幣24萬元以上480萬元以下罰鍰，並得命其限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

證期局也鼓勵各公司及股東儘可能採取電子投票來取代親自參加股東會，去年使用電子投票比率已有52.5%。（編輯：林孟汝）1090305