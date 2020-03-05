NCC盼5G吃到飽約1300元 電信高層：物美價廉不健康

（中央社記者江明晏、蘇思云台北5日電）NCC盼5G資費在1300元上下，讓消費者用得起，電信高層認為，5G特性不是吃到飽多少錢而已，而是納入各種加值5G應用，尋求多元資費發展，他也感嘆台灣資費向來「物美價廉」，非健康生態。

由於台灣首次5G競標金額衝出全球第三高，市場一般預料5G資費將居高不下，月租費恐是千元起跳；國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天在立法院表示，5G資費希望有機會在新台幣1300元上下，也會研擬其他政策工具，讓消費者用得起。

陳耀祥認為，5大電信業者為了保持競爭力，資費應該不會像韓國這麼高，希望有機會比1300元再少一點。

NCC主任秘書蕭祈宏對中央社記者指出，根據NCC了解，電信業者中華電信與台灣大哥大的5G吃到飽月租費，可能比照當時4G開台時吃到飽費用，落在1300元上下。

蕭祈宏強調，NCC尊重業者訂價，但也在意消費者權益，但NCC評估，業者日後可能會有其他補貼手機或手機資費的方案，計算下來應有機會低於1300元。

蕭祈宏表示，各國5G手機開台者還不多，目前已知韓國5G吃到飽費率大約合新台幣2100元，美國與歐洲費率應該也高於2000元。

不過，電信高層接受中央社記者採訪時表示，5G的特性不是吃到飽多少錢而已，除了速率增加，其他應用服務才是重點，例如遊戲、雲端、影視等加值服務，或是透過跨業合作落實5G應用等，電信業應尋求更多元的加值收入。

他表示，台灣的5G頻譜標金超高，4G涵蓋率、速率表現、平均流量都是全球數一數二，資費卻是超低水準，只能用「物美價廉」來形容，但台灣電信業者也要花大錢投資，質疑這樣的生態是否真的健康。

針對5G未來資費定價，中華電信表示，未來5G資費和4G不同，會根據應用場域呈現多元化發展，最重要的是以滿足客戶需求為依歸，把5G應用服務帶給台灣企業與所有消費者。

遠傳電信總經理井琪先前表示，比照其他國家，5G資費都比4G有60%至100%的成長，而台灣4G本來就是全世界最便宜，如有任何人期待不增加，等於電信業要跳兩次樓，蠻不合理，所以「5G資費肯定較4G高」。

台灣大哥大已在門市祭出5G早鳥預約資費，月繳新台幣1399元，單辦門號、4G上網吃到飽、網內互打免費，網外贈送1300分鐘通話費，但5G開台後，台灣大才會正式推出5G資費，再由消費者決定升級與否。

台灣大哥大表示，4G平均每戶貢獻金額（ARPU）穩定，根據一般科技進展，5G開展後，原先4G時代高ARPU的用戶，會率先使用5G新科技；5G頻譜費用會分20年攤銷，目前還很難預測5G的營收貢獻，但可確定的是明年的5G平均每戶貢獻金額（ARPU）會更高。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星提供「優先升級體驗5G」方案的資格，預購三星5G手機S20系列的用戶，都可以在未來5G開台後享有綁約期間內優先升級體驗5G。（編輯：林孟汝）1090305