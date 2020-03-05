Gogoro將走進千家傳統機車行 搶汰舊換新商機

（中央社記者韓婷婷台北5日電）看好今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過500萬輛機車商機，電動機車領導品牌Gogoro今天宣布，預計在2020年底進軍千家傳統機車行。

Gogoro表示，從去年開始就積極與傳統機車行合作，設立智慧雙輪推廣站，目前多數車行看好今年政府四行程機車汰舊換新政策，紛紛加入Gogoro智慧雙輪推廣站，第1季洽談加入推廣站的機車行就已超過180多家，預計在今年底可望突破千站。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，Gogoro積極拓展更多元的銷售通路，消費者除了到Gogoro門市購車外，未來也將有愈來愈多傳統機車行能看到Gogoro，此舉將快速增加與消費者的接觸點並更貼近民眾生活，同時也協助傳統機車行轉型。

機車市場在補助觀望期結束，加上疫情促使消費者減少搭乘大眾運輸工具的機會，反而帶動了2月機車市場掛牌數逆勢增溫。

根據車廠統計，2月台灣機車掛牌數約為6.5萬輛，月增逾4成，市場龍頭依舊是光陽機車，市占31.5%，電動機車龍頭Gogoro更大增313%。（編輯：楊凱翔）1090305