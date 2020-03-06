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宏達電2月營收近20年新低 5G換機潮不缺席

最新更新：2020/03/06 16:12

（中央社記者江明晏台北6日電）智慧手機競爭激烈，儘管宏達電近年轉戰VR，但相關產品貢獻仍止不住營收下滑速度，宏達電公布2月自結合併營收達新台幣4.19億元，年減32.96%，創2000年8月以來，近20年新低。

宏達電今天公布2月自結合併營收達新台幣4.19億元，年減32.96%，月減12.34%；1至2月累計自結合併營業收入為8.9億元，年減44.97%。

市場分析，由於整體智慧機市場仍相當競爭，宏達電近年雖積極耕耘虛擬實境（VR）產品，但相關產品貢獻還不足以彌補營收下滑缺口，整體營收規模較過去下滑。

宏達電於2月下旬正式推出完整的VIVE Cosmos系列產品，包括配備外部追蹤器的VIVE Cosmos Elite、具備混合實境功能的VIVE Cosmos XR以及適合入門使用者的VIVE Cosmos Play等三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與三款可換式面板模組。

宏達電執行長梅特爾（Yves Maitre）看好今年是VR發展對的時間，整個市場將有5成的成長率，他同時預告，宏達電將在今年推出5G智慧機，有望搭上台灣5G開台的首波換機潮。（編輯：楊凱翔）1090306

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