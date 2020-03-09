期指暴跌觸發暫停交易 美股熔斷機制有三關卡阻跌

（中央社紐約9日綜合外電報導）美股標準普爾500指數期貨昨天晚上重挫5%，觸發所謂的「熔斷機制」而暫停交易。全球股災亞股全趴，美股今天開盤時，市場關心華爾街股市是否會慘跌觸及暫停交易的關卡。

美股熔斷機制（Circuit Breaker）的目的是避免出現自由落體般跌勢。以下是美國財經雜誌「巴隆周刊」（Barron's）以美股三大指數之一的標準普爾500指數為例，說明美股指數觸及熔斷機制暫停交易的三道關卡。這三道關卡是以前一個交易日收盤價為基準的方式單日計算。

●第一道關卡：跌幅7% 暫停交易15分鐘

以標準普爾500指數為例，若指數較前一個交易日跌幅達7%，也就是由上週五收盤的2972.37點重挫208點，挫至2764.30點，即啟動熔斷機制的第一道關卡，暫停交易15分鐘。

不過，美股若是跌到這個水準的時間在美東時間下午3時25分，或在這個時間之後，不會因此暫停交易。

標準普爾500指數期貨昨晚暴跌至2818.75點的低點，隨即觸發暫停交易，這是因為美股盤前和盤後交易觸發暫停交易的跌幅比正規交易時間來的小。

●第二道關卡：跌幅13% 暫停交易15分鐘

標準普爾500指數如果跌勢一發不可收拾，指數大跌13%，即觸發第二道關卡。標普今天的第二道關卡是較上週五收盤的2972.37點下跌386點，也就是跌到2585.96點，即再暫停交易15分鐘。

同樣的，如果是在美東時間下午3時25分或之後跌到這個水準，也不會暫停交易。

●第三道關卡：跌幅達20% 暫停交易到收盤為止

在美股正規交易時間，標普指數一旦跌掉1/5，就會觸及熔斷機制，暫停交易直到收盤為止。

標普指數今天若是暴跌594點，來到2377.90點，才會觸及第三道關卡。

至於個股的跌幅限制，有不同的規定。美國證券管理委員會（SEC）根據股票種類和股價，制定個股的跌幅限制。其中股票種類分為第一線和第二線。第一線涵蓋標準普爾500指數和羅素1000指數的成分股，以及部分指數股票型基金（ETF），第二線股票則涵蓋其他的股票。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090309