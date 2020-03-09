儒鴻：營運樂觀積極擴產 將布局醫療用成衣市場

（中央社記者潘羿菁台北9日電）儘管武漢肺炎疫情影響經濟動能，紡織股王儒鴻董事長洪鎮海表示，上半年客戶採購動能完全沒問題，營運走勢呈現「樂觀進取」。

此外，也因為儒鴻這次參與經濟部號召隔離衣生產計畫，洪鎮海首度透露，未來將會布局醫療用成衣市場。

儒鴻今天舉行線上法說，一如預期法人關心中國疫情帶來的影響，洪鎮海指出，部分主副料來自於中國工廠，因為供應廠停工導致出貨不及，經過與客戶溝通後，3、4月訂單將會延遲到5、6月出貨，雖然今年3、4月訂單會延遲，但單月營收表現與去年同期相比，將會是年成長格局。

另外，今年儒鴻擴大承接Target旗下品牌數，從原先的1個品牌增加至4個品牌，預計5月開始出貨。

在既有客戶與新客戶兩大力道支撐，洪鎮海認為，第1季將比去年同期微幅成長，第2季則是大幅成長，面對今年上半年營運，他用四字形容「樂觀進取」。

至於下半年展望，他指出，儘管客戶給予預測訂單均是成長，但預測與實際下單數量多半有落差，再加上，疫情警報尚未解除，因此需等到4月底、5月初，進一步觀察客戶態度才能明朗。

不過儒鴻現階段產能擴充速度，趕不及接單速度，年初已多招募人力5至10%因應，目前越南隆安廠工人全到位，仁澤廠則要到本月20日確認到崗率，藉此衝刺第2季成衣產能從850萬件增加至1000萬件。

緊接著，儒鴻預計在4月尋求越南中部成衣廠合作，藉此補足下半年產能不足的困擾。洪鎮海甚至認為，產能超額滿載的狀況，必須要等到儒鴻印尼第一階段開線後，才能稍微舒緩壓力。（編輯：鄭雪文）1090309