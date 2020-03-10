台股跌逾百點失守10900點 蘋概跌勢趨緩

（中央社記者江明晏台北10日電）油價崩盤與疫情蔓延雙利空夾擊，美股3大指數崩跌逾7%，台股9日重挫後，今天盤中續跌約百點，失守10900點大關，蘋概股跌勢普遍趨緩，盤中擁題材的個股則活蹦亂跳。

國際油價崩盤、武漢肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

台股9日已率先反映利空，終場帶量重挫344.17點，收在10977.64點，今天加權指數早盤一度挫近130點，但開盤10分鐘，跌幅收斂至50點左右，但隨後維持下跌百點的幅度，低點下探10847.64點。

至10時30分左右，台股加權指數來到10863.85點，下跌113.79點，跌幅1.04%，成交值來到1007.77億元。

觀察權值蘋概股今天普遍小跌，但跌勢趨緩，晶圓代工廠台積電來到302.5元，跌幅0.98%，續創今年新低點，大立光至4390元，跌0.34%；鴻海下跌0.25%，至78.9元。

但盤中擁題材的個股今天活蹦亂跳，世芯-KY今年展望樂觀，盤中股價上漲逾3%，至222.5元，金像電業績自去年下半年重回成長軌道，今天股價大漲逾6%，至19.8元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，反映國際股市利空，台股不論從今天和昨天的走勢來看都相對穩健，市場資金流入疫情趨緩國家股市的慣例不變，因此台股相對抗跌。（編輯：張均懋）1090310