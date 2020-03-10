更多編輯台推薦新聞：
美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知
證券

美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知

泰國疫情延燒 曼谷考山路停辦潑水節活動
國際

泰國疫情延燒 曼谷考山路停辦潑水節活動

配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境
生活

配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
NSO總監呂紹嘉發表公開信 為造成社會恐慌致歉
首頁 / 證券

台股跌逾百點失守10900點 蘋概跌勢趨緩

最新更新：2020/03/10 11:05

（中央社記者江明晏台北10日電）油價崩盤與疫情蔓延雙利空夾擊，美股3大指數崩跌逾7%，台股9日重挫後，今天盤中續跌約百點，失守10900點大關，蘋概股跌勢普遍趨緩，盤中擁題材的個股則活蹦亂跳。

國際油價崩盤、武漢肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

台股9日已率先反映利空，終場帶量重挫344.17點，收在10977.64點，今天加權指數早盤一度挫近130點，但開盤10分鐘，跌幅收斂至50點左右，但隨後維持下跌百點的幅度，低點下探10847.64點。

至10時30分左右，台股加權指數來到10863.85點，下跌113.79點，跌幅1.04%，成交值來到1007.77億元。

觀察權值蘋概股今天普遍小跌，但跌勢趨緩，晶圓代工廠台積電來到302.5元，跌幅0.98%，續創今年新低點，大立光至4390元，跌0.34%；鴻海下跌0.25%，至78.9元。

但盤中擁題材的個股今天活蹦亂跳，世芯-KY今年展望樂觀，盤中股價上漲逾3%，至222.5元，金像電業績自去年下半年重回成長軌道，今天股價大漲逾6%，至19.8元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，反映國際股市利空，台股不論從今天和昨天的走勢來看都相對穩健，市場資金流入疫情趨緩國家股市的慣例不變，因此台股相對抗跌。（編輯：張均懋）1090310

延伸閱讀
日韓股市反彈 台股盤中漲約50點台股盤中跌勢收斂 半年線失而復得美股助攻續航力不夠 台股賣壓出籠由紅翻黑

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報