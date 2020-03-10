5G吃到飽599元起 台灣之星盼三雄別打價格戰

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣之星今天公布5G早鳥無痛升級方案，月付599元可至少3個月5G吃到飽，台灣之星總經理賴弦五表示，5G再陷價格戰的機率是五五波，盼三雄以價值競爭，他也表示與其他業者合作均採開放態度。

台灣之星今天公布「5G早鳥無痛升級方案」，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，只要申辦目前的4G資費方案，最低月租新台幣599元起，就可上網吃到飽、網內打到飽的雙飽「5G免費升級體驗」，升級時間可自己定、領機時間也能自己選，體驗時間依申辦資費及年資計算，有3、6、9、12 個月以及最長的24個月，而599元資費可享至少3個月5G吃到飽體驗。

台灣之星月租999元以上用戶，則直接升級綁約期間「5G免費全體驗」，等於和中華、台灣大哥大、遠傳等電信三雄設下的1399元升級5G門檻「叫陣」。

針對5G是否會再度上演價格戰，台灣之星總經理賴弦五喊話，盼各家業者朝「價值競爭」，不要再用價格競爭，但認為資費陷入價格戰的機會仍是五五波，全在一念之間。

他觀察，電信業在5G標金已多支出1000億元，三雄從5G競標開打至今，股價市值至今也蒸發了1000億元，等於「5G還沒開台，就少了2000億的價值」，若電信三雄在5G再陷入價格戰，2021年獲利會比2020年展望的還慘。

朱曉幸表示，台灣之星目前5G用戶數約235萬戶，今年目標達250萬戶，並將挑戰全年自由現金流量轉正，且目標在2年達成全年營業利益轉正的里程碑。

賴弦五表示，5G發展策略與4G不同，當初4G開台時終端裝置幾乎成熟，但目前受到疫情波及，恐影響供應鏈，加上應用服務還未成熟，5G開台涵蓋率表現不能與4G相提並論，台灣之星開台將與電信三雄的時間相差不遠，5G資本支出會根據競爭對手做「動態調整」。

針對5G共網共構，賴弦五表示，目前各家都在忙著趕開台，還沒跟任何一家談過，他認為跟電信三雄都有合作空間，持「開放態度」，目前就是積極衝刺營運表現，他也開玩笑地比喻「有的時候，男女交往還是要看錢」，言下之意合作方必須在資金上有誠意。

相對電信三雄對5G企業市場相當期待，賴弦五認為，5G企業客戶會比個人用戶更保守，初期會先觀望，台灣之星也認為40MHz已足夠提供5G應用，台灣之星向來是務實以對。

為充實5G銀彈與建設資本，台灣之星採現金增資募集發行普通股、私募普通股、私募可轉換特別股等方式，合計不超過新台幣160億元額度內籌募資金。

台灣之星今天公布，其中10.8億股由泛中嘉集團的卓賦、銓陞、璽兆取得；40億股由頂新集團取得，20億股則由Lotus Global Investments和Alpha Absolute Value Fund承接。（編輯：林孟汝）1090310