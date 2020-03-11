力達-KY估3月出貨回溫 螺桿主機自製占比拚7成

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）空氣壓縮機製造廠力達-KY 3月出貨量逐步回溫，今年目標提升螺桿機銷售比重到近6成，螺桿主機自製進度力拚占整體螺桿7成。

觀察中國武漢肺炎疫情影響，力達-KY指出，公司營運及工廠2月工作天數大幅減少，也受到中國整體製造業生產暫緩，上下游缺料及缺工，銷售端受到部分出貨因城市交通管制，及各省份經銷商復工進度不一遞延出貨。

展望3月，力達-KY指出，除了重度疫情區外，各經銷商陸續在2月底復工，3月可望逐步恢復正常出貨。中國整體工廠復工率提升，生產設備需求可逐漸回復正常軌道。

在復工進展，力達-KY指出，福建泉州及江西九江的兩個廠區已全面復工，近期持續與客戶研討疫情過渡期因應之道，公司積極爭取外銷轉單機會。

展望今年目標，力達-KY表示今年預計再提升螺桿機的銷售比重到近6成，螺桿主機自製進度力拚占整體螺桿7成，並持續推廣E系列螺桿機及兩級壓縮螺桿。

力達-KY自結2月合併營收新台幣4245萬元，較去年同期3.13億元大減86.44%，累計今年前2月自結合併營收3.4億元，較去年同期7.81億元大減56.48%。（編輯：黃國倫）1090311