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離岸風電生力軍 春源鋼鐵擬規劃布局

最新更新：2020/03/11 10:11

（中央社記者潘羿菁台北11日電）離岸風電含金量高，春源鋼鐵擬規劃切入離岸風電市場，目前積極申請認證，最快第2季可望通過認證，一旦取得後，下半年即可接單，法人認為，春源有望結盟中鋼構成為協力廠，為離岸風電生力軍。

由於離岸風電用鋼毛利率優於公共工程與廠辦案，吸引國內鋼鐵廠包括世紀鋼、中鋼集團與新光鋼等投入布局；日前離岸風電風場開發商的沃旭與哥本哈根基礎建設基金（CIP）已啟動風場建置工程，預期今、明兩年離岸風電營收貢獻將出爐，有望支撐世紀鋼、中鋼與新光鋼業績動能。

看好離岸風電動能，春源鋼鐵表示，現階段正在申請相關認證程序，預料最快第2季有望拿到。

不過春源強調，雖然正在申請認證，但目前尚未拍板定案進軍離岸風電市場，仍有待正式可行性評估出爐。

法人分析，今年營建需求暢旺，春源接獲台積電南科廠辦案、桃園圖書館案、中正橋與玉山銀行高雄大樓等建案，因為案量相當龐大，讓鋼構產能滿載，春源一旦投入離岸風電，可能會排擠到現有鋼構訂單，雖然離岸風電用鋼毛利率較高，但也要相對加碼資本支出，是春源仍在評估的主要原因。

不過法人認為，若春源確定進軍離岸風電市場，將有望分擔中鋼構產能滿載壓力，成為中鋼構的協力廠，為離岸風電第二供應商角色。

春源日前公告2月營收為新台幣13.01億元，年增22.3%，月減0.02%，累計今年前2月營收26.03億元，較去年同期成長約5%。（編輯：張均懋）1090311

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