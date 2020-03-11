經濟部當口罩國家隊後盾 祭電費減免措施

（中央社記者吳柏緯台北11日電）口罩廠不眠不休生產，下週口罩日產能上看千萬片，4月上旬更可達1300萬片。為了減輕業者因協助國家政策生產口罩造成用電量大增，經濟部已研議減免超約費用，減免期間預計半年。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對台灣再生能源相關議題，報告並備詢。

由於有不少口罩廠商調整產線與產量協助防疫，下週口罩日產能上看千萬片，4月上旬更可達1300萬片，連帶使得用電量增加，造成業者負擔，經濟部表示超過契約容量部分，不會加倍收費。

根據經濟部提供的書面報告指出，已經責成台電公司對於廠商因為增產超約用電的問題，提出相關措施。

經濟部說明，一般工廠與台電簽訂用電契約時有制定用電上限，超出上限後的電費，除了契約電價外，還會加收費用。不過若口罩廠商、材料供應商，因為協助政府政策，造成超約用電的情形，已經研議相關電費減免措施，如果用電量超過契約容量的部分，將依實際用電量按契約單價計算，不會加收費用。

經濟部指出，措施自今年1月24日實施口罩禁出口令起，到疫情趨緩為止。減免期間預計半年。（編輯：黃國倫）1090311